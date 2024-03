Casabusway est entré en service ce vendredi avec pour objectif de renforcer la desserte, améliorer les conditions de déplacement et optimiser le service de transport rendu aux Casablancais.

Opéré par RATP Dev Casablanca, actuel opérateur du Tramway de Casablanca, ce nouveau service offre désormais un choix des transports en commun aux habitants des couloirs des services de transport en commun en site propre (TCSP) des communes de Casablanca, Dar Bouazza et Oulad Azzouz.

Selon un communiqué de la ville de Casablanca, Casabusway opère grâce d’une part, aux connections entre les lignes Casabusway et les lignes Casatramway, et d’autre part, à l’adoption de la même gamme tarifaire et conditions de correspondance en vigueur du service tramway.

Ainsi, les titres de tramway en circulation actuellement et la même gamme tarifaire, ticket, carte rechargeable et abonnements sont valables aussi bien au Busway qu’au Tramway, précise la même source, ajoutant que le même titre de transport permet aussi de faire la correspondance entre Tramway et Busway gratuitement dans la limite de 30 minutes entre la validation en sortie et la validation en entrée des deux stations de correspondance.

Par ailleurs, le projet répond aux grands enjeux de déplacements en assurant la desserte de la population la plus large possible et en facilitant l’accès aux principaux services, campus, commerces, zones d’affaires et équipements.

Ce service qui a nécessité un investissement de 1,7 milliard de dirhams propose également une offre de services de transports en commun modernes, fiables et sécurisés, contribuant par la même occasion à la réduction des émissions de gaz à effet de serre en adoptant un véhicule à moteur euro6 et en favorisant l’utilisation des transports collectifs à la place de la voiture.

Pour rappel, la gamme tarifaire actuellement en vigueur propose un abonnement mensuel à 230 DH, une carte étudiant mensuel à 150 DH, alors que le titre d’un seul voyage a été fixé à 6 DH.

A noter que les travaux de réalisation du projet des deux lignes du busway avaient démarré en décembre 2020, mobilisant 30 entreprises marocaines sur un total de 42 entreprises ayant pris part à ce projet.