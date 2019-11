Comme déjà annoncé par Infomédiaire Maroc, l’Etablissement de Coopération Intercommunale (ECI) ‘‘Al Baida’’ a signé avec la société ‘‘Alsa Al Baida’’, le 31 octobre 2019, un Contrat de Gestion Déléguée de transport collectif urbain par autobus, pour une période de 10 ans pouvant être prolongée de 5 années, dans les 18 communes composant l’ECI.

Entré en vigueur le 1er novembre 2019, ce nouveau contrat comprend une période d’initialisation ou transitoire qui court jusqu’au 31 décembre 2020 au cours de laquelle le service de transport sera d’abord assuré par des bus repris du précédent contrat jusqu’au 31 décembre 2019. Ensuite, et pour une période maximum d’une année, par une flotte de quelques 400 bus d’occasion à même d’offrir les garanties de sécurité et de confort requises. Importés de différents pays d’Europe, notamment d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne.

Quant aux 700 bus neufs, ils devront être mis en circulation, contractuellement, à compter du 1er janvier 2021. L’annulation de l’appel d’offre lancé par l’ECI le 14 novembre 2019 ne remet pas en cause ce calendrier