Infomediaire Maroc – Le Parc zoologique de Aïn Sbaa à Casablanca sera livré en avril 2019, a annoncé Casa Aménagement, précisant que l’état d’avancement du projet est de 90%.

D’un coût de 250 millions de dirhams, le zoo de Ain Sebaa a été financé par le ministère de l’Intérieur à hauteur de 130 millions de dirhams (MDH), la Commune de Casablanca pour 80 MDH et la région de Casablanca-Settat à hauteur de 40 MDH.

Il comprendraTrois aires géographiques représentant l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, une collection animalière de plus de 45 espèces, une ferme pédagogique, deux grands espaces de pique-nique, un Restaurant et une boutique et deux kiosques.

Rédaction Infomediaire.