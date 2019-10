Le Radisson Blu Hotel à Casablanca City Center, un hôtel urbain de 5 étoiles ouvre ses portes au cœur de Casablanca. La nouvelle unité hôtelière haut de gamme propose 120 chambres et suites avec des équipements contemporains, un centre d’affaires de 450 m2, un rooftop exceptionnel avec piscine et sky bar, le premier restaurant Yuzu à Casablanca (must de la cuisine asiatique) et un Spa doté d’un jacuzzi et d’une piscine couverte.

‘‘Nous sommes ravis de développer la présence de Radisson Blu, une référence des hôtels haut de gamme, dans une ville aussi riche et internationale que Casablanca. Nos clients peuvent désormais profiter de tout ce que la métropole a à offrir, comme ses sites historiques, ses promenades urbaines, sa corniche au bord de l’Atlantique et ses nombreux centres d’intérêts pour les shoppers, les familles en quête de loisirs, mais aussi les femmes et hommes d’affaires’’, indique Fabrice Castellorizios, District Director Maghreb de Radisson Blu, dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.