Infomédiaire Maroc – Le Conseil de la ville de Casablanca a tenu une session extraordinaire, consacrée à l’examen et au vote de deux projets de conventions relatives à la mise en œuvre des programmes de développement dans la métropole.

Adoptée à l’unanimité, la 1ère convention, porte sur les modalités d’octroi de prêts du Fonds d’équipement communal du Conseil de la préfecture de Casablanca afin de financer une partie du programme de développement territorial à Casablanca.

Le 2ème projet concerne la convention de la gestion déléguée entre la commune de Casablanca et la société de développement local ‘’Casablanca-service’’, relative à la gestion intégrée d’administration du programme de la Banque mondiale (BM) 2017, et ce sur la base de l’accord de partenariat signé récemment entre la BM et le Maroc et portant octroi d’un prêt de 202 millions de dollars destiné à soutenir la réalisation des objectifs de développement urbain de la ville de Casablanca (2015-2020).

Rédaction Infomédiaire