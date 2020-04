Le syndicat des pharmaciens de Casablanca vient de publier un communiqué pour confirmer leur mobilisation durant cette période de crise sanitaire mondiale causée par la propagation du coronavirus.

Le syndicat affirme ainsi que les officines de la région de Casablanca sont mobilisées pour répondre aux besoins des citoyens.

«Les pharmaciens de la Région de Casablanca, tout comme leurs confrères dans les autres régions du Maroc, confirment leur implication et mobilisation globale tout au long de la période de cette crise sanitaire afin de garantir l’accès des citoyens aux médicaments de manière fluide et naturelle, mais aussi pour leur fournir des conseils et orientations préventives et les soutenir psychologiquement dans le but atténuer l’impact de cette pandémie sur leur santé mentale», affirme Oualid Amri, président du syndicat des pharmaciens de Casablanca.

«Les pharmaciens seront ainsi présents dans leurs officines quotidiennement pendant les heures de travail officielles. En effet, conformément aux dispositions relatives à l’état d’urgence, les pharmaciens suivent de nouveaux horaires, tout en préservant le système de garde pour répondre aux besoins de la population de jour comme de nuit, malgré le manque de moyens de protection, ce qui met la vie des pharmaciens et leurs assistants en danger», a-t-il ajouté, affirmant qu’il n’y a actuellement aucun problème au niveau des stocks des médicaments.

Par ailleurs, le syndicat des pharmaciens de Casablanca a appelé le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé, à fournir à l’ensemble des pharmaciens et leurs assistants les moyens préventifs tels que les gels hydroalcooliques, les masques et les gants afin de leur permettre d’exercer leur métiers tout en se protégeant du risques de transmission des infections.