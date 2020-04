L’Administration des Forces Auxiliaires a annoncé, vendredi, une contribution de 30 millions de dhs (MDH) au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), mis en place sur instructions du Roi Mohammed VI.



“En harmonie avec la Haute volonté royale et en consécration des dispositions constitutionnelles stipulant la nécessité d’assumer collectivement et solidairement les coûts résultant des différentes épidémies et catastrophes que connait le pays, l’Administration des Forces Auxiliaires annonce une contribution de toutes les composantes des Forces Auxiliaires à hauteur de 30 millions de dirhams (MDH) au Fonds spécial de gestion de la pandémie de coronavirus (Covid-19), créé pour faire face à l’impact de cette épidémie”, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.