L’hôpital de campagne provisoire installé sur la place de l’Office des foires et des expositions de Casablanca (OFEC) est arrivé au stade des toutes dernières touches, avant de commencer à accueillir éventuellement les malades atteints du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on constaté, samedi, sur place.

Cette structure occupant une superficie de 16.000 m² devra être totalement opérationnelle au tout début de la semaine prochaine avec l’installation des appareils et équipements médicaux, apprend-on de source sûre.

Les travaux de construction, confiés aux deux sociétés de développement local (SDL), Casa Iskane et Équipements et Casa Events et Animation, ont été lancés samedi 4 avril pour se terminer dans deux semaines.

L’hôpital est composé de quatre blocs comprenant plus de 700 lits et dotée de tous les équipements nécessaires, y compris le système d’aération, des caméras et les sanitaires (douches et toilettes).

Une deuxième partie, installée à l’extérieure de cette structure, a été réservée aux consultations des cas suspects du Covid-19. Elle comprend également deux salles de “déchocage” avec huit lits pouvant être portés à 16, ainsi que 20 chambres de garde, où résidera le personnel soignant afin qu’il ne soit pas un vecteur de transmission du virus à leurs familles.

Le projet, ayant nécessité une enveloppe budgétaire de 45 millions de dirhams, a été lancé à l’initiative des autorités locales de la région de Casablanca-Settat, en partenariat avec le Conseil de la région, les Conseils communal et préfectoral de Casablanca, ainsi qu’en coordination avec la direction régionale de la santé.