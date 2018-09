Infomediaire Maroc – Expert du tourisme international avec plus de 2 600 hôtels dans 54 pays, le groupe hôtelier mondial Louvre Hotels Group annonce l’ouverture, durant ce mois de septembre 2018, d’un complexe de 411 chambres comprenant les marques Première Classe, Campanile et Kyriad au centre de la capitale économique.

Ces trois marques historiques sont introduites pour la 1ère fois sur le continent. Situé avenue Mohammed V, sur une parcelle de plus de 2 000 m2, le nouveau complexe hôtelier est le fruit d’un partenariat avec le fonds marocain d’investissement touristique H Partners.

Le projet architectural a été conçu par l’architecte A. Salmi El ldrissi, cabinet Atelier 6. Le complexe réunit ainsi 124 chambres sous la marque Première Classe, 189 chambres sous la marque Campanile et 98 chambres sous la marque Kyriad.

• Première Classe propose en effet une offre économique qui cible les voyageurs locaux, essentiellement d’affaires, mais aussi les jeunes touristes sensibles au rapport qualité-prix.

• Campanile s’adresse autant aux voyageurs d’affaires qu’aux touristes de loisirs et propose des salles de travail, des espaces de convivialité et de partage modernes, ainsi qu’un restaurant et un bar lounge ouverts à la clientèle extérieure.

• Enfin, Kyriad présente un concept de résidences touristiques dans des studios design et spacieux, pour des séjours plus longs et pour se sentir comme à la maison. Pour la première fois dans son histoire, la marque a d’ailleurs fait appel à un designer pour redessiner son mobilier. Le marocain Hicham Lahlou a imaginé à cette occasion un décor moderne qui transforme l’établissement en une véritable passerelle culturelle.

‘‘L’implantation au Maroc de Campanile, Kyriad et Première Classe traduit la stratégie innovante portée par Louvre Hotels Croup dans le cadre de son développement dans le Royaume. L’arrivée de nos marques historiques intervient dans un marché touristique de plus en plus dynamique, où la demande en produits hôteliers économiques et de milieu de gamme est en plein essor. Casablanca devient à ce titre la ville ambassadrice de notre excellence hôtelière dans la région et en Afrique », déclare Andreas Tschnerning, Directeur Général des Opérations Internationales du groupe, dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc.

L’Afrique est une priorité de Louvre Hotels Group, qui compte sur le continent 26 hôtels et une vingtaine de projets en cours. Le complexe hôtelier de Casablanca fonctionnera comme un hub au sein du réseau continental multimarques de la société.

Rédaction Infomediaire.