Une unité de prise en charge de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a été inaugurée, samedi, à l’hôpital relevant de l’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) de Casablanca.

Cette unité est érigée sous forme d’un chapiteau contenant 42 lits d’hospitalisation classique pour accueillir, surveiller et prendre en charge les patients diagnostiqués Covid-19, ainsi que 9 lits d’unité de soins intensifs pour les cas les plus graves.

“La construction de cette unité d’hospitalisation extérieure est parfaitement en droite ligne de la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19”, a souligné le président de l’UM6SS, Chakib Nejjari, dans une déclaration à la presse.

L’université, a-t-il fait savoir, a contribué significativement à la formation des cadres de la santé (médecins, infirmiers, techniciens, etc) pour offrir des soins de grande qualité à ces patients.

Et d’ajouter que cette action de l’UM6SS émane de sa responsabilité sociale et s’inscrit dans le cadre de sa contribution à la stratégie du Royaume pour endiguer la propagation de cette pandémie.

Pour le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, “cette unité est un véritable hôpital équipé par l’UM6SS et son lancement est en ligne avec la stratégie mise en place par le ministère visant à élargir l’offre de traitement”.

Il s’est félicité de la qualité de cette unité, au sein de laquelle tout un un circuit a été aménagé pour accueillir les patients diagnostiqués covid-19, allant de la suspicion, la confirmation jusqu’à l’hospitalisation.

Cette initiative fait partie des efforts visant l’amélioration de l’ensemble du système de santé, a encore expliqué M. El Youbi.

Par ailleurs, le Laboratoire national de référence (LNR), relevant de l’UM6SS, s’est doté d’une plateforme à haut débit en vue de dépister et diagnostiquer biologiquement le Covid-19.

“Notre laboratoire de haute technologie, qualifié selon les normes de biosécurité, a été agréé par le ministère de la Santé pour traiter ce type de micro-organisme”, a indiqué le Dr. Imane Smiyej, responsable du LNR.

Et de poursuivre: “Nous disposons de personnel expert en la matière et d’un équipement de qualité qui nous permet de faire face à cette pandémie, ce qui a d’ailleurs encouragé le ministère à nous faire confiance”.

Face à la situation engendrée par cette crise sanitaire, l’UM6SS a mis en place un comité de veille chargé du suivi de l’évolution de la pandémie et de la coordination avec les acteurs impliqués dans la prise en charge des patients.

Le comité travaille sur des mesures d’organisation graduées et destinées à faire face à des situations sanitaires exceptionnelles, à travers la coordination des services, l’organisation des soins, la prise en charge des patients et la réquisition des personnels médicaux et hospitaliers.