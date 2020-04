La Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM) a annoncé sa décision de diversifier son offre bibliothéconomique, dans le but de permettre aux usagers inscrits à la bibliothèque de profiter d’un accès gratuit à l’ensemble de ses bouquets électronique. Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre des efforts nationaux fournis en vue de d’endiguer la propagation de l’épidémie de Coronavirus COVID-19, donnera aux inscrits l’accès à des milliers de livres, de revues et de contenus numérisés de grande qualité, destinés aussi bien aux chercheurs, qu’aux étudiants ou à tout autre personne manifestant de l’intérêt, indique samedi un communiqué de la BNRM. Ces livres et ces publications couvrent l’ensemble des domaines du savoir et resteront librement accessibles pendant la durée de cette période de confinement sanitaire. Suite à des accords passés avec les éditeurs de ces plateformes, poursuit le communiqué, il a été décidé d’octroyer à l’ensemble des usagers un accès immédiat aux bouquets suivants : LEXIS NEXIS, CAIRN, EBSCO, HARMATHEQUE et DALLOZ.

L’accès à ces bouquets se fait comme suit:

1. Bouquet électronique EBSCO – Lien : http://bnm.bnrm.ma:86/ Veuillez cliquer sur EBSCO au niveau la rubrique « Périodiques électroniques » du portail de la BNRM.

2. Bouquet électronique CAIRN Lien : https://aide.cairn.info/article/211-comment-acceder-a-distance-a-cairn-info-methode-simplifiee. Veuillez cliquer sur le lien et suivre les démarches pour y accéder.

3. Bouquet électronique DALLOZ Lien : www.dalloz.fr Login : DALma4944b Mot de passe : 501640

4. Bouquet électronique LEXIS NEXIS Pour bénéficier de votre code d’accès à Lexis Maroc, il suffit d’adresser un email à [email protected] , intitulé BNRM & LEXIS MAROC. Précisez dans le corps du message votre prénom, votre nom et votre email.

5. Bouquet électronique HARMATHEQUE Lien : www.harmatheque.com Utilisateur : BNRM Mot de passe : htq-3500