Infomediaire Maroc – La présidente de la région d’Ile de France (dont Paris est le chef-lieu), Valérie Pécresse, se rend, ce jeudi, au Maroc pour participer au Festival de l’innovation ‘‘Futur.e.s in Africa’’, qui se tient à Casablanca à l’initiative de la région de Casablanca-Settat, présidée par Mustapha Bakkoury.

Pécresse devra notamment ‘‘remettre le Prix aux start-up lauréates du réseau d’incubateur francophone Sprint (Startup Paris Région International), le 1er réseau d’incubateurs francophones franciliens et africains, lancé l’année dernière et qui vise à accompagner l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs sur le continent africain et les start-up ‘vertes et sociales’’’, selon un communiqué publié par la région Ile de France.

La tenue de cette 2ème édition du Festival ‘‘Futur.e.s in Africa’’ dans la région de Casablanca-Settat, après celle tenue, l’année dernière, en région d’Ile de France où il est né, s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre les 2 entités territoriales.

Rédaction Infomediaire.