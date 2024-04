Le Conseil de la région de Casablanca-Settat a approuvé en session extraordinaire, les documents constitutifs de la Société Régionale Multiservices (SRM) Casablanca-Settat.

Lors de cette session, présidée jeudi par le président du Conseil de la région, Abdellatif Maâzouz, en présence notamment du Wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca, Mohamed Mhidia, et des représentants des services extérieurs, les projets de statut de la SRM et de pacte des actionnaires ont été approuvés à la majorité des membres du Conseil.

Dans le détail, le pacte fixe le nombre d’administrateurs nommés sur proposition de chaque actionnaire au sein du conseil d’administration de la société : cinq administrateurs, dont le wali de la région Casablanca-Settat en sa qualité de président du conseil d’administration, nommés sur proposition de l’Etat. Il s’agit aussi de quatre administrateurs nommés sur proposition des groupements des collectivités territoriales de Casablanca-Settat de distribution (groupement des collectivités territoriales représenté par son président et ses premier, deuxième et troisième vice-présidents).

Il s’agit également d’un administrateur nommé sur proposition de la région (représentée par son président) et d’un administrateur nommé sur proposition de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable, qui est le directeur général de l’office, en plus d’un administrateur indépendant conformément aux dispositions de la loi n° 40.22 fixant les modalités de nomination des administrateurs indépendants dans les organes consultatifs des entreprises publiques.

Concernant le capital initial de la société, il a été fixé à 40% du capital de la société pour les groupements de collectivités territoriales Casablanca-Settat Distribution (80 millions de dirhams (MDH)), 25 % pour l’Etat (50 MDH) et 25 % pour l’Office national de l’électricité et de l’Eau Potable (50 MDH), et 10 % pour le Conseil de la région Casablanca-Settat (20 MDH).