Infomédiaire Maroc – Siemens, acteur majeur spécialisé dans les hautes technologies et présent dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie et de la santé, a annoncé le lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt pour la session de son site industriel et logistique (Bureaux et entrepôts) d’Ain Sebaâ à Casablanca.

Pour rappel, ce site s’étale sur 14 020 m², dont 8 586 m² de surface construite (7 bâtiments à usages de bureaux, d’ateliers, de magasins et de stockage).

A noter que c’est le cabinet CBRE qui a été mandaté pour piloter cette opération immobilière.

Rédaction Infomédiaire