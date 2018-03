Infomediaire Maroc – Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi, a examiné et adopté le projet de décret changeant le décret relatif à la création de l’Ecole nationale supérieure de l’administration (ENSA). Ce projet de décret supprime les dispositions relatives à la représentativité de la Cour des comptes au Conseil d’administration de l’ENSA et dans son conseil scientifique.

La suppression de la représentativité de la Cour des comptes est due à la nature de son travail comme instance supérieure de contrôle et indépendante du pouvoir exécutif, conformément aux dispositions constitutionnelles et aux textes réglementaires régissant le travail de la Cour, qui n’est pas compatible avec sa qualité de membre du conseil d’administration des établissements publics assujettis à son contrôle, et ce dans le but de consacrer les principes de bonne gouvernance de l’ENSA et de garantir sa bonne gestion.

Rédaction Infomediaire.