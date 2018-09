Infomédiaire Maroc – Le groupe Société Générale a inauguré ‘‘Société Générale African Business Services’’ (SG ABS), en présence de Alexandre Maymat, Responsable des Réseaux bancaires Société Générale pour l’Afrique, le Bassin Méditerranéen et l’Outre-Mer, et Ahmed El Yacoubi, Responsable Région Maroc et Président du Directoire de Société Générale Maroc.

La nouvelle filiale a pour vocation de délivrer des services en matière d’Organisation et Systèmes d’information au bénéfice des filiales du Groupe en Afrique.

L’évolution rapide des besoins clients, des usages bancaires et des offres technologiques, couplée à la nécessaire prise en compte des menaces de cybercriminalité, imposent de renforcer les capacités et expertises dans le domaine des systèmes d’information. C’est la raison pour laquelle Société Générale a décidé de créer à Casablanca la filiale SG ABS. Placée sous la responsabilité de Laurent Tulong, Président de SG ABS et d’Emmanuel RIT, Directeur Général, SG ABS compte d’ores et déjà plus de 200 collaborateurs et prévoit d’en accueillir 300 supplémentaires d’ici mi 2019.

Cette plateforme a pour ambition de devenir une référence en matière d’IT bancaire. Elle délivrera tous les services liés aux systèmes d’information (SI) : schémas directeurs, gestion des infrastructures, études et développements via notamment une digital factory… Elle regroupera des expertises diverses, notamment en matière de sécurité des SI, d’architecture et de revue de processus.

Capitalisant sur sa présence historique sur le continent africain et sa vocation de banque universelle servant tous les segments de clientèle, Société Générale confirme ainsi sa volonté de faire de l’Afrique un relais de croissance et de différentiation. La création de ce hub technologique s’inscrit dans la stratégie de développement durable du Groupe en Afrique.

