Infomédiaire Maroc – La réalisation de l’objectif ambitieux du Maroc de réduire à 42% les émissions des gaz à effet de serre (GES) d’ici 2030 exige la mise en oeuvre de 55 projets nécessitant un coût global de 50 milliards de dollars (MM$), a indiqué, ce mercredi à Rabat, un responsable du secrétariat d’État chargé du Développement durable.

Présentant le Bilan des négociations sur la Finance climat lors d’une rencontre de concertation entre la société civile et les autres parties prenantes, le Chef de service du changement climatique au département chargé du développement durable, Rachid Tahiri a expliqué que l’effort que le Maroc devra consentir pour atteindre cette ambition nécessite un investissement global de l’ordre de 50 MM$, dont 24 MM$ sont conditionnés par un appui international grâce aux nouveaux mécanismes de la finance climat, dont le Fonds Vert pour le Climat. M. Tahiri a également relevé que 17% du taux global et non conditionnel de réduction des émissions de GES exige un potentiel de réduction de 257,8 MT éq CO2 à travers 24 projets nécessitant 26 MM$ au total.

Selon ce responsable, la Contribution Déterminée au niveau National (CDN) du Maroc dispose aussi d’un volet consacré à l’adaptation déclinée en plusieurs objectifs sectoriels chiffrés pour les horizons 2020 et 2030 dont le coût de mise en œuvre s’élèvera au minimum à 35 MM$.

Il a par ailleurs relevé que la Finance Climat, la Finance Carbone et le Budget de l’Etat sont les piliers des instruments économiques et financiers, destinés à accompagner les projets en question, notant que plusieurs secteurs sont engagés dans le cadre des CDN, à l’instar des secteurs de production d’électricité, du bâtiment, du transport et de gestion de déchets et les secteurs agricole, industriel et forestier.

