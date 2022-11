La wilaya de la région Casablanca-Settat a approuvé, au cours de cette semaine, le budget global de la région au titre de l’année 2023, qui s’élève à 1,4 milliards de DH (MMDH).

Cette approbation intervient conformément aux dispositions de la loi organique n° 111.14 relative aux régions, notamment les articles relatifs à l’adoption du budget par l’autorité gouvernementale chargée de l’Intérieur.

Ce budget a alloué un montant de 202,2 millions de DH (MDH) pour le fonctionnement, 1,07 MMDH pour l’équipement et 251,4 MDH pour le remboursement de la dette.

Le Conseil de la région Casablanca-Settat avait approuvé ce budget lors de sa session ordinaire du 3 octobre 2022, tenue au siège de la préfecture de Nouaceur, sous la présidence de M. Abdellatif Maazouz, président du Conseil.

Le projet de budget a été voté à l’unanimité des membres du conseil, qui ont également approuvé, au cours de la même session, le programme de développement régional (PDR) de la région pour la période 2022-2027.

Ce PDR comprend 70 projets et des programmes structurants concernant l’ensemble du territoire de la région, pour une enveloppe financière de plus de 50 MMDH, en attendant l’approbation définitive de son contenu par les autorités et les parties concernées aux niveaux national et régional.