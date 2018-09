Infomédiaire Maroc – Après le succès de son premier point de vente à Casablanca, Nike lance son deuxième store, au Morocco Mall, pour servir encore plus la

communauté du sport et du fitness. Aménagé sur un espace de plus de 270 m2, le nouveau «Nike Store» est un concentré de technologie et d’innovation, doté des meilleures pratiques en termes de conseil et de services.

Grâce à cette nouvelle implantation, le leader mondial de l’équipement sportif s’engage à accompagner davantage les athlètes casablancais, principalement la femme, aussi bien en équipements qu’en services, en leur offrant une expérience unique. Ainsi, en plus de présenter les dernières innovations des collections Nike Running, Training et Lifestyle pour hommes et femmes, ainsi que les collections spéciales enfants (Young Athletes), la marque renforce l’expérience client en offrant une multitude de services sur-mesure disponibles pour tous.

Parmi ces services, le nouveau «Nike Store» présente une zone d’essais avec un tapis roulant pour mettre à l’épreuve les chaussures avant de les acheter, des experts Nike pour conseiller, guider et aider les clients dans leur découverte des produits, et Bra-Fitting, un service de conseils pour les femmes à la recherche d’une brassière adaptée à leur morphologie et à leur pratique sportive.

Au-delà de sa présence en magasin, Nike inspire et motive les athlètes casablancais à travers ses 2 programmes sportifs NTC (Nike Training Club) et NRC (Nike Running Club), organisés gratuitement chaque mois. Ces programmes sont également disponibles en applications mobiles

N+RC & N+TC, permettant ainsi aux utilisateurs de profiter d’une large sélection d’entrainements, courses et programmes personnalisés avec une accessibilité permanente.

Rédaction Infomédiaire