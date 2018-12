Infomediaire Maroc – Le Technopark de Casablanca dont la mission est d’aider à la création et au développement d’entreprises dans les TIC, les Green Tech et l’industrie culturelle au Maroc, annonce l’ouverture d’un nouvel espace de Coworking ce mardi 25 décembre.

Le nouvel espace de travail partagé est « destiné aux auto-entrepreneurs et à tous les porteurs de projets innovants dans les secteurs de NTIC, Green Tech et des industries culturelles et créatives », indique-t-il assurant qu’il offrira un cadre de travail stimulant et agréable dans un environnement technologique permettant des synergies entre les usagers.

Dans un communiqué, le Technopark de Casablanca assure que ces derniers auront un accès à des équipements et des infrastructures de qualité et ce, à des prix compétitifs. « Les coworkers bénéficieront de tous les services de proximité proposés à la communauté du Technopark. Ainsi, ils auront accès aux espaces communs (les terrasses, l’espace de restauration), ils pourront également participer à tous les événements gratuits hébergés : les ateliers culturels et créatifs, les séminaires d’informations, etc. », précise la même source.

Rédaction Infomediaire.