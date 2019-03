Dans le cadre de ses activités de valorisation et promotion du patrimoine culturel de la Région de Casablanca-Settat, Casa Patrimoine lance son premier Think Tank « Blanche & Plurielle ». Créé en partenariat avec le Think Tank Radius, l’ambitionest de contribuer activement àla sauvegarde, à la Valorisation et à la promotiondu Patrimoine culturel de Casablanca et sa région.

Cette initiative s’inscrit dans l’esprit et la dynamique initiée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, visant à sauvegarder et promouvoir le capital culturel du Royaume et de ses villes en particulier.

« Cette nouvelle initiative a pour finalité première de booster le programme de valorisation et promotion du patrimoine matériel, immatériel et paysager de Région de Casablanca-Settat, L’histoire, la culture et le patrimoine de la métropole est infiniment riche et profond. Il existe de nombreuses potentialités en matière d’animation de notre patrimoine. Notre volonté est de créer les meilleures synergies entre l’ensemble des acteurs la ville et régionet de maintenir une cohérence dans nos actions », affirmeAhmed Taoufik Naciri, nouveau Directeur Général de la SDL Casa Patrimoine

En effet, Blanche & Plurielle est un véhicule innovant de réflexion et de sensibilisation dont la finalité est d’exprimer un ensemble d’idées et de projets concrets qui pourraient répondre aux ambitions de la Métropole, et ainsi de créer des synergies durables entre les différentes parties prenantes clés de la ville et sa région, fussent-elles publiques ou privées.

A cet effet, Blanche & Plurielle lance une première consultation publique afin d’évaluer la perception des principales parties prenantes institutionnelles de la ville et sa région, et recueillir leurs recommandations sur la gestion opérationnelle du patrimoine culturel.

« Cette première étude est une manière de mieux cerner les attentes des différentes institutions de Casablanca et sa région et identifier les points de convergences. La complémentarité des rôles de chaque partie prenante est essentielle pour assurer une gouvernance efficiente en matière de gestion du patrimoine culturelde la métropole » poursuit Hatim Benjelloun, fondateur du Think Tank Radius.

Les conclusions de l’étude seront présentées lors d’un séminaire stratégique qui se tiendra en Juin 2019 à Casablanca. Cette journée de travail sera l’occasion de débattre et d’échanger avec l’ensemble des forces vives du pays. Les principales recommandations seront confinées dans un Reflexion and Discussion Document.

IM