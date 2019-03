Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, la session annuelle du Forum de Crans Montana consacrée à l’Afrique et à la Coopération Sud-Sud se tiendra à Dakhla (Maroc) du 14 au 17 mars 2019, et ce pour la cinquième année consécutive.

Ce sont des centaines de participants, Chefs d’État et de Gouvernement, Ministres, Organisations Régionales & Internationales, Parlementaires et de nombreuses Entreprises venus d’Afrique, de la ceinture Sud-Sud et du monde entier, qui sont attendus dans quelques jours à Dakhla.

Cette édition 2019 propose d’ouvrir une réflexion approfondie sur les moyens de bâtir une Afrique puissante et moderne au service de sa Jeunesse. Sécurité énergétique, exigences environnementales, économie numérique, santé publique, agriculture durable et promotion de l’entrepreneuriat des Jeunes et du leadership féminin seront au Programme.

Cette cinquième édition du Forum de Crans Montana DAKHLA-AFRICA se veut résolument ouverte sur la ville de Dakhla et sa région. Formation aux outils du numérique, caravane médicale spécialisée, réunion des associations de la jeunesse africaine, manifestations sportives et culturelles, de nombreuses initiatives en marge du Forum mailleront ces quelques jours avec comme ambition d’être encore davantage au service des populations locales.

C’est à Dakhla, la Perle du Sud marocain, que se bâtit l’Afrique de demain.

Le FORUM DE CRANS MONTANA est une Organisation internationale non gouvernementale créée en 1986 ayant pour mission de construire un monde meilleur «Towards a more Humane World».

Le FORUM DE CRANS MONTANA travaille en étroite coopération avec l’ensemble des Gouvernements du Monde, des Organismes spécialisés, des Organisations Internationales et Régionales telles l’ONU, l’UNESCO, l’ONUDI, la FAO, l’UNION EUROPEENNE, la COMMISSION EUROPEENNE, le CONSEIL DE l’EUROPE, l’OPEC-FUND… et naturellement de très nombreuses ONG.

Il a pour but premier de contribuer au renforcement de la coopération internationale en favorisant les bonnes pratiques et en permettant un dialogue permanent entre ceux qui, dans les secteurs public et privé, sont les vrais décideurs dont dépend l’avenir de notre Monde.

Le Forum de Crans Montana organise plusieurs événements chaque année. A chaque fois ce sont des décideurs, toujours de haut niveau, venus en général d’une centaine de pays, qui se rencontrent dans un cadre privé et informel afin d’aborder les enjeux politiques, sociaux, économiques et sécuritaires de notre siècle.

IM