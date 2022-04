L’Africa Capital Markets Forum (ACMF) 2022 se tiendra, les 12 et 13 mai prochains à Casablanca, sous le thème « les marchés de capitaux à l’aune des grandes mutations ».

Organisé par « i-conférences » en partenariat avec la Bourse de Casablanca, la COSUMAF, le CREPMF, la BRVM et Perenity Software, ce rendez-vous connaitra la participation de plus de 250 participants de près de 30 pays, indique « i-conférences » dans un communiqué.

Ces participants représentent les ministères des finances, les régulateurs de marchés, les institutions financières, les bourses des valeurs mobilières, les sociétés de gestion et d’intermédiation, les consultants en stratégie, les fournisseurs technologiques ainsi que toutes les parties prenantes concernées par le développement des marchés de capitaux en Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale. L’organisation de cette édition témoigne de l’intérêt qu’accorde i-conférences à la promotion des marchés de capitaux africains tout en soulignant leur rôle dans le développement économique, fait observer la même source. Au programme de ACMF 2022, deux journées de débats à la fois stratégiques et opérationnelles autour des approches qui permettront de consolider le rôle des marchés dans un contexte de relance, des enjeux liés à l’attractivité, à la profondeur et à la liquidité des marchés ainsi que la nécessité de favoriser le rapprochement des marchés régionaux. D’autres sujets en relation avec l’émergence de nouvelles techniques de financement, les initiatives visant à financer la croissance des PME par la bourse ou encore l’impact des produits dérivés sur les marchés sont également à l’ordre du jour.

Fidèle à la promotion de la coopération Sud-Sud, i-conférences à travers ACMF 2022 ambitionne de donner une importante impulsion à l’intégration des marchés de capitaux africains tout en accompagnant les marchés de l’Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale à travers cette plateforme de débats. Le président d’i-conférences, Hassan M. Alaoui, a souligné l’existence d’une forte corrélation entre le niveau de développement des pays africains, dits émergents, et le dynamisme de leur marché de capitaux ». C’est en effet là un constat encourageant que partagent les partenaires institutionnels de ACMF 2022.

De son côté, Kamal Mokdad, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca, a affirmé que « les marchés de capitaux africains, et particulièrement les bourses, sont appelés à jouer un rôle de locomotive de développement afin d’inscrire notre continent sur une trajectoire de croissance pérenne et inclusive ». « Grâce à leur grande capacité à mobiliser l’épargne, les marchés de capitaux représentent une manne de financement pour les entreprises privées et publiques, et un soutien efficient de la relance des économies du continent », a-t-il fait observer.

Pour sa part, Omar Ouaaline, CEO Perenity Software, a déclaré que « les marchés financiers africains sont en recherche continue des bonnes opportunités pour accompagner le développement de leurs économies ». « Ils sont totalement conscients des risques associés à ces opportunités et au contexte mondiale qui ne cesse de vivre de profonds stress. Les échanges entre les gestionnaires et experts financiers avec leurs rôles complémentaires, ne peuvent qu’améliorer la visibilité pour les temps à venir. Cette plateforme de débats sera donc un espace d’échange idéal entre experts », a-t-il fait remarquer.

Ripert Bossoukpe, Secrétaire Général du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers UEMOA, quant à lui, affirme au nom des acteurs de l’Afrique de l’Ouest être « déterminés à faire des marchés financiers africains des mécanismes pertinents de financement de l’économie ».

De son côté, Nagoum Yamassoum, Président de la COSUMAF reste très sensible à « l’intérêt que porte i-conférences au développement du marché financier et à son engagement dans les actions de sensibilisation qu’elle mène aux côtés des autorités de régulation en Afrique du Nord, Centrale et de l’Ouest ainsi que toutes les parties prenantes de l’écosystème de nos pays ».

Et enfin, le Président d’Africa Securities Exchanges Association, Edoh Kossi Amenounve, confirme l’importance de l’objectif d’ACMF 2022, qui est d’accompagner « l’intégration des bourses africaines, qui constitue un enjeu majeur, et qui permettra à terme d’améliorer la profondeur et la liquidité des marchés de capitaux sur le continent ».

Spécialisé dans l’organisation de forums B2B en Afrique du Nord du Centre et de l’Ouest, i-conférences vise à promouvoir le partenariat Sud-Sud et favoriser l’investissement et le développement de secteurs stratégiques à travers l’organisation d’une dizaine de conférences annuelles présentielles et une centaine de conférences virtuelles.