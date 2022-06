CasablancaRun est le premier d’une série d’événements qui auront lieu annuellement sur plusieurs villes du Maroc (Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir, Dakhla, Fès …)

Le concept de CasablancaRun est de célébrer la ville et ses coureurs afin d’encourager le sport et répandre la joie et la bonne humeur.

CasablancaRun invite tous les Casablancais ainsi que les citoyens d’autres villes à explorer et (re)découvrir la beauté de la ville blanche ainsi que ses endroits magnifiques. L’objectif est de mettre en avant la splendeur de Casablanca et l’infrastructure mise à la disposition du public afin d’encourager le sport, le bien-être et un mode de vie sain.

En célébrant la ville, notre objectif est de mettre en avant tous les beaux lieux de course à pied/marche et inviter tout le monde à aller les découvrir.

En célébrant les coureurs, notre but est de mettre en vedette tous les groupes de coureurs, les coureurs individuels, les champions sportifs de la ville ou les membres actifs de la communauté de coureurs de Casablanca, et permettre aux gens de les découvrir et les contacter directement.

CasablancaRun est un évènement non compétitif qui se déroulera le weekend du 2 et 3 Juillet : pas de classement, ni de résultat officiel, il est ouvert à TOUS ! Pas de ligne de départ ni de ligne d’arrivée, chaque participant courra/marchera à l’heure qui lui convient, le samedi ou dimanche de CasablancaRun, sur le lieu de son choix et la distance qu’il souhaite.

Les participants peuvent également rejoindre les groupes de coureurs ainsi que les champions de Casablanca que nous mettons en avant sur notre site internet. (Free Runners Morocco, Run & Fun Morocco, Running Addict Morocco, Moroccan Expedition Team, …)

La plupart de ces groupes et champions iront courir sur différents lieux de Casablanca (Corniche, parc de la Ligue Arabe, Anfa Park, Bouskoura …). Le lieu de course de chaque groupe sera communiqué sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram)

De plus, des coachs sportifs organiseront des sorties de groupe où seront proposés des activités et exercices physiques.

À leur tour, les établissements scolaires organiseront des sorties afin d’encourager le sport et le bien-être chez les jeunes.

Les participants dûment inscrits, recevront le T-shirt Officiel CasablancaRun, la Médaille ainsi que le E-Certificat.

Selon Younes Iraki, CEO d’Action Marketing Plus, CasablancaRun est un événement dont le but est d’encourager le sport et le bien-être ainsi que la transmission d’ondes positives et bonne humeur. “L’objectif est de faire courir tous les casablancais sur un weekend pour célébrer et redécouvrir notre magnifique ville. Les participants restent très libres : ils peuvent courir ou marcher seuls, avec leur famille, leurs ami(e)s, et même avec leurs animaux de compagnie, comme ils peuvent rejoindre les champions et groupes de coureurs de Casablanca pour courir avec eux et les (re)découvrir.”

Quand aura lieu CasablancaRun ?

CasablancaRun se déroulera le week-end du 2 et 3 juillet, pour permettre à un maximum de personnes de participer.

Comment s’y inscrire ?

Depuis notre site www.Casablanca.run, cliquez sur le bouton « S’inscrire ». Remplissez le formulaire d’inscription, puis effectuez le paiement pour valider votre participation. A l’issue de votre inscription, vous obtiendrez les modalités de participation et les instructions pour récupérer votre t-shirt.

Comment y participer ?

Une fois l’inscription effectuée, choisissez votre lieu. Vous serez automatiquement affiché sur le tableau des coureurs. Le jour J, courez/marchez !

Suite à CasablancaRun, remplissez les informations de votre course/marche sur la page « Résultats » de notre site www.Casablanca.run. Vous recevrez par la suite votre médaille.

Comment recevoir ma médaille ?

Suite à la course/marche, soumettez votre participation sur le site www.Casablanca.run en partageant une photo de votre course/marche ou de la ville pour participer à cette célébration.

Vous recevrez un mail contenant les détails de l’obtention de la médaille. Si vous ne recevez pas d’email, contactez-nous à [email protected]

Où se déroule CasablancaRun ?

Nous avons sélectionné les meilleurs lieux de Casablanca et alentours afin que cette course/marche se déroule dans les meilleures conditions. Vous choisissez librement votre lieu.

A quoi les frais d’inscription permettent-ils d’accéder ?

Tous les participants inscrits recevront le t-shirt officiel de CasablancaRun ainsi qu’un e-certificat à l’issue de l’événement. Après avoir partagé sur le site www.Casablanca.run votre participation (votre course/marche, le temps estimé et une photo ou vidéo de la course/marche ou de la ville), les participants inscrits recevront une médaille.

Un classement officiel sera-t-il déterminé en fin de course/marche ?

Non. CasablancaRun n’est pas une compétition mais une double célébration : celle de Casablanca et celle des coureurs qui (re)découvrent la ville autrement.

Comment rendre la course/marche créative ?

Depuis notre site www.Casablanca.run, cliquez sur le bouton « Dossard » et créez votre propre dossard. Il suffit de l’imprimer et de le partager sur vos réseaux sociaux avec le hashtag #CasablancaRun.

A quel moment se déroule CasablancaRun ?

CasablancaRun aura lieu le week-end du 2 et 3 juillet. Les coureurs/marcheurs peuvent participer à tout moment pendant ce week-end afin d’éviter les foules sur les lieux de course/marche sélectionnés.

La distance à parcourir est-elle prédéfinie ?

Non. CasablancaRun s’adresse à tout le monde et chaque participant adapte sa course/marche selon ses capacités physiques et performances.

Peut-on courir/marcher en famille ou entre amis ?

Absolument. Courez/marchez comme bon vous semble : seul, entre amis, en famille et même avec vos enfants. Tous les profils de coureurs/marcheurs sont accueillis à CasablancaRun.

Les points de départ et d’arrivée sont-ils déterminés ?

Non. CasablancaRun est une course/marche libre et non une compétition. Vous pouvez courir/marcher d’où vous voulez jusqu’à où vous voulez et sur le lieu de votre choix. CasablancaRun est une célébration de la ville et de ses coureurs, il suffit juste de courir/marcher et de relayer une photo de la ville ou de votre course/marche sur notre site web www.Casablanca.run pour vous célébrer.

Un rassemblement de la course/marche est-il prévu ?

CasablancaRun vise à assurer la sécurité de tous ses participants et au strict respect des mesures sanitaires luttant contre la propagation du virus Covid-19. Ainsi, nous avons réparti l’événement sur deux jours, avec plusieurs itinéraires et des horaires flexibles. Les participants peuvent également courir/marcher sur n’importe quel autre endroit. Ce modèle de course/marche permet d’une part, de choisir son lieu et d’autre part, d’assurer la dispersion des participants tout au long de l’événement afin d’éviter tout rassemblement.

Où partager ma course/marche ?

Vous pouvez partager votre course/marche sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #CasablancaRun. Pour être affiché sur notre site, assurez-vous de bien saisir votre course/marche sur la page « Résultats » de notre site www.Casablanca.run, pour faire partie du classement officiel. En publiant sur les réseaux sociaux, assurez-vous de nous identifier avec les hashtags #CasablancaRun ou les comptes @CasablancaRun

Comment suivre ma course/marche ?

Vous pouvez utiliser l’application mobile de votre choix pour tracker votre course/marche. Assurez-vous seulement de bien l’avoir partager sur la page « Résultats » de notre site www.Casablanca.run.

Existe-t-il un dossard pour CasablancaRun ?

Oui, et pas qu’un. CasablancaRun propose un large choix de dossards. Rendez-vous sur notre page « Dossard » et concevez vous-même celui qui vous représente le plus.

Quand et comment recevoir son certificat ?

Une fois CasablancaRun fini, le e-certificat sera délivré à tous les participants via leur adresse mail préalablement communiquée lors de l’inscription.

Quand et comment recevoir son t-shirt CasablancaRun ?

Lors de votre enregistrement à CasablancaRun, vous aurez la possibilité de vous faire livrer ou de venir le récupérer vous-même sur l’un de nos points de retrait.

Qui sont les participants ?

Plusieurs athlètes et groupes de coureurs rejoignent CasablancaRun. Cette course/marche n’étant pas une compétition, CasablancaRun est ouverte à tous les résidents et touristes de Casablanca et les personnes de tous âges sont encouragées à participer. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester connecté.

Quelles sont les récompenses ?

L’objectif de CasablancaRun est de célébrer la ville et ses coureurs. L’intérêt est de créer un engagement dans la communauté de coureurs. Connectez-vous à la ville d’une nouvelle manière et explorez de nouveaux lieux.

Tous les inscrits recevront également un t-shirt et un e-certificat.

En soumettant votre course/marche au classement, vous vous qualifiez pour la médaille.