CDG Capital a réalisé un résultat net part du groupe (RNPG) de 93,7 millions de dirhams (MDH) au titre de l’exercice écoulée, contre 91,4 MDH à fin décembre 2019. “L’exercice 2020 a été marqué par de bonnes réalisations en termes d’activité et de résultat, soutenues par le dynamisme et la bonne résilience des activités de l’ensemble CDG Capital et ses filiales”, souligne la banque de financement et d’investissement dans un communiqué.

S’agissant de l’encours des actifs sous gestion, il s’est bonifié de 4,8% à 246,4 milliards de dirhams (MMDH), alors que les actifs en conservation ont progressé de 3% à 441,3 MMDH, précise la même source. Le produit net bancaire (PNB) a, quant à lui, augmenté de 10,3% à 393,4 MDH, tiré par la bonne tenue des activités de marché et des commissions perçues sur prestations de service, ainsi que par l’amélioration des conditions de refinancement de la banque.

Pour ce qui est des charges générales d’exploitation, dotations aux amortissements comprises, elles ont évolué de 5,7% à 222,3 MDH et le coût du risque, impacté par le contexte de la crise lié à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a atteint 15,7 MDH.

Au niveau des comptes individuels, CDG Capital a affiché, en 2020, un PNB en hausse de 29,4% à 343,8 MDH, un résultat brut d’exploitation de 168,4 MDH (+77,7%) et un résultat net de 91,8 MDH (+13,1%). L’endettement financier net de la banque, constitué majoritairement d’instruments du marché monétaire, s’est élevé à 6 MMDH en 2020, contre 5 MMDH en 2019, fait savoir le communiqué. Concernant les fonds propres prudentiels de CDG Capital, ils sont établis à 921 MDH, induisant un ratio de solvabilité de 23,5% contre 20,1% à fin décembre 2019. Pour sa part, le ratio de liquidité à court terme (LCR) ressort à 257% en moyenne sur l’année 2020. Et de rappeler que le 9 mars dernier, CDG Capital a clôturé avec succès son émission obligataire subordonnée par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant de 500 MDH.