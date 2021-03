Une étude récente menée par le Ministère de la santé sur la santé bucco-dentaire au Maroc a révélé des chiffres très alarmants, dus à une consommation annuelle (par habitant) très en dessous de la moyenne de produits d’hygiène bucco-dentaire _par rapport à la région MENAT**_ :

Dentifrices, 55ml / personne contre 186ml, brosses à dents, 0.4 unités / personne sachant que les médecins dentistes recommandent de changer de brosse à dents tous les trois mois***.

A ce jour, la prévention demeure la meilleure solution pour lutter contre les infections buccodentaires.

Il est donc important de continuellement promouvoir et inculquer les bons réflexes pour une meilleure hygiène bucco-dentaire, et cela, dès le plus jeune âge.

Colgate lance une campagne de sensibilisation nationale intitulée « Commencer Fort, Rester Fort».

Dans le cadre de cette campagne, Colgate organise une série de Master Class animées par des experts, qui auront pour rôle de sensibiliser sur l’importance de l’hygiène bucco-dentaire. Le but de cet événement est d’informer sur les facteurs de risques qui sont essentiellement dus à un manque d’hygiène orale ou une alimentation riche en sucre. Cet évènement à caractère préventif s’inscrit dans le plan d’action de Colgate en termes d’éducation et de sensibilisation du citoyen marocain à l’hygiène orale et alimentaire.

Pour rappel, Colgate entretient depuis maintenant près de 30 ans un partenariat avec le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Éducation qui vise à améliorer l’état de la santé buccodentaire chez les jeunes marocains. Ce partenariat a notamment permis de sensibiliser plus de 8 millions de marocains à travers le royaume.

Durant ces Master Class, des conseils seront prodigués par un médecin soucieux de la santé buccodentaire des Marocains. Parmi les thèmes abordés, on notera l’alimentation , le brossage de dents efficace, les gestes à adopter par les enfants dès leur plus jeune âge, ou encore, des visites régulières chez les médecins dentistes