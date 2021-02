Jamais 2 sans 3 ! Encore une belle consécration pour CDG Capital sur le plan RSE, et en particulier pour sa filiale CDG Capital Bourse cette fois-ci, qui reçoit, à son tour, l’attestation de maturité RSE « ISO 26 000 » la propulsant ainsi au rang de 1ère société de bourse au Maroc à obtenir l’attestation de maturité VE26000, en son nom propre, sur le périmètre marocain.

Par ailleurs, la note obtenue place l’entreprise au plus haut niveau, celui de Maturité Avancée.

S’inscrivant dans la continuité du chantier initié par CDG Capital, cette reconnaissance vient à nouveau confirmer l’engagement global de la Banque en matière de responsabilité sociale.

Concrètement, cette norme internationale propose un cadre à la responsabilité sociétale et permet d’identifier et de dialoguer avec les parties prenantes en crédibilisant la communication mise en place sur ces sujets. Elle impacte tout l’écosystème de la Société de Bourse (actionnaires, clients, collaborateurs, fournisseurs…).