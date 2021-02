Selon les résultats du classement annuel de Forbes, le Royal Mansour Marrakech a une fois de plus décroché ses 5 étoiles. Quant au Spa Royal Mansour, 4 étoiles s’ajoutent à son palmarès.

De plus, selon un article dédié à l’annonce de cette distinction, le Royal Mansour Marrakech a également été nommé finaliste de la catégorie People First Star of the Year – un prix célébrant les initiatives sociales, communautaires et culturelles des propriétés hôtelières du monde.

Cette distinction se place dans la continuité des efforts d’excellence du Palace qui, en 2020 seulement, a obtenu un grand nombre de récompenses internationales dont :