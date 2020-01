Les moyens de renforcer la coopération en matière de retraite, d’assurance et d’investissement ont été au centre d’un entretien entre la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et la Caisse de retraite et de prévoyance sociale d’Abou Dhabi (ADRPBF).

Cette entrevue, tenue récemment à Abou Dhabi entre une délégation de la CDG, conduite par son directeur général Abdellatif Zaghnoun, et le directeur général de l’ADRPBF, Khalaf Abdullah Rahma Al Hammadi, s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de coopération signée, l’année écoulée à Rabat, entre les deux parties en vue de renforcer le développement et la complémentarité économique et en droite ligne avec les résolutions du conseil économique arabe appelant à promouvoir l’action économique commune.

A cette occasion, Zaghnoun a mis en avant l’excellence des relations liant le Maroc aux Emirats arabes unis, notant la volonté de la CDG de nouer des relations de coopération avec les établissements ayant réussi dans leurs domaines.

Pour sa part, Khalaf Abdullah Rahma Al Hammadi a souligné que la visite de la délégation de la CDG à Abou Dhabi s’inscrit dans le cadre des relations de fraternité entre l’Etat des Emirats arabes unis (EEAU) et le Royaume du Maroc, le but étant d’échanger d’expériences et d’expertises locales et internationales pour fournir aux usagers des services répondant aux standards internationaux.

La Caisse de retraite et de prévoyance sociale d’Abou Dhabi a organisé en marge de cette visite nombre d’ateliers portant notamment sur la transformation digitale, le plan stratégique de l’ADRPBF et la stratégie d’investissement.

Les membres de la délégation de la CDG ont pris aussi connaissance du mode de travail de l’ADRPBF et des grandes lignes du plan stratégique de la caisse et des mécanismes de sa mise en oeuvre