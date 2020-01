Le Directeur de l’Office des Changes, Hassan Boulaknadal, a présenté lors de sa rencontre, tenue le 16 janvier 2020, avec la Chambre de Commerce Française, les mesures phares de l’Instruction Générale des Opérations de Changes 2020 ainsi que le dispositif réglementaire prévu au titre de l’Opération de Régularisation Spontanée, instituée par l’article 8 de loi de finance 2020.

Lors de cette rencontre, le Directeur de l’Office des Changes a passé en revue l’évolution de la réglementation des changes ainsi que les nouvelles dispositions de l’Instruction Générale des Opération de Changes 2020 qui apporte d’importantes mesures d’assouplissement et de simplification des opérations courantes et celles en capital.

Ces mesures répondent de manière efficace aux attentes exprimées aussi bien par les personnes morales que par les personnes physiques à travers la mise en place d’un cadre réglementaire basé sur le respect, la responsabilité et la confiance.

Cette entrevue a constitué, aussi, l’occasion pour examiner les exigences réglementaires et les aspects pratiques de mise en œuvre des dispositions relatives à la l’Opération Régularisation Spontanée 2020 ainsi que le dispositif d’échange et d’information mise en place par l’Office des Changes pour garantir la réussite de cette opération.