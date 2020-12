Le fondateur et président d’honneur du quotidien espagnol à grand tirage “El Pais”, Juan Luis Cebrian, a mis en exergue le rôle “clé” du Maroc dans l’édification du nouvel ordre international.

“Le Maroc est un pays clé dans l’édification du nouvel ordre international et pour les intérêts de notre pays et de ses citoyens, quelle que soit l’idéologie qu’ils pratiquent et quel que soit le secteur social auquel ils appartiennent”, a souligné Cebrian dans une tribune publiée lundi dans “El Pais”.

“Plus d’un million de Marocains vivent parmi nous et contribuent à la croissance économique de notre pays, travaillant dans des conditions souvent dangereuses qui montrent que la xénophobie et l’islamophobie ne sont pas des maladies étrangères à notre société”, écrit le fondateur du journal.

“Près de 400 sociétés espagnoles sont installées au Maroc et la collaboration de Rabat dans la lutte contre le terrorisme djihadiste, qui a fait des ravages à Barcelone et à Madrid, est essentielle”, a souligné l’auteur de l’article, membre de l’Académie Royale Espagnole depuis 1996.

Cebrian a également mis l’accent sur la contribution importante du Maroc dans la gestion des flux migratoires.

Et d’ajouter: Maintenir une bonne relation avec le Maroc sur la base de la “confiance” est un fondamental pour l’Espagne.