L’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale publie un guide d’information sur le régime de couverture contre les conséquences d’évènements catastrophiques (EV CAT), entré en vigueur le 1er janvier 2020. Cette publication entre dans le cadre des actions de sensibilisation et d’information du grand public menées par l’ACAPS concernant les secteurs soumis à son contrôle.

Didactique et publié en langues arabe et française, le guide présente les spécificités du système assurantiel prévu par ce régime EV CAT et qui est destiné aux victimes disposant de contrats d’assurance. Le système allocataire, au profit des personnes physiques qui ne sont pas couvertes par une assurance, sera quant à lui couvert par un prochain guide d’information dédié

Pour en savoir plus :

La couverture contre les conséquences d’évènements catastrophiques est un mécanisme visant àindemniser les victimes des dégâts corporels et/ou matériels qui sont la conséquence de catastrophes naturelles ou de dommages occasionnés par l’action violente de l’homme.

Cette couverture a étéinstaurée par la loi 110-14, qui a mis en place un régime mixte d’indemnisation des victimes d’évènements catastrophiques, combinant àla fois un système assurantiel et un système allocataire :

Un système assurantiel au profit des personnes ayant souscrit un contrat d’assurance. La garantie EVCAT (événement catastrophique) est insérée au niveau de différents contrats d’assurances ;

Un système allocataire : au profit des personnes physiques ne disposant d’aucune couverture assurantielle, àtravers le Fonds de Solidaritécontre les Événements Catastrophiques. Ce système est basésur la solidaritéet ne fait pas appel aux mécanismes propres àl’assurance.