Le Maroc, représenté par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a participé, vendredi dans la capitale du Niger, Niamey, aux travaux de la réunion des ministres de la Jeunesse de la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD).

Intervenant à cette occasion au nom du Royaume, Bensaid a souligné que les jeunes sont une force motrice qui possède des compétences générales pour le développement économique et social. Le ministre a ajouté que cette force permet aux pays de réaliser une croissance globale et durable, surtout si cette force de jeunesse dispose d’un enseignement de qualité et s’implique dans des initiatives citoyennes, indique un communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Bensaid a noté que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et en application des Hautes Instructions du Souverain, a lancé nombre d’initiatives et projets importants en faveur des jeunes, visant à favoriser leur intégration dans la société, à en faire une véritable force de proposition dans l’administration publique et à les accompagner dans le domaine de l’entreprenariat.

Le responsable marocain a souligné que le Royaume travaille sur une nouvelle approche liée à la jeunesse, consistant à lancer une nouvelle génération de maisons de jeunes avec des programmes innovants, ajoutant que le Maroc est prêt à partager ses expériences avec les pays frères et amis à travers des partenariats bilatéraux, notamment les pays du Sahel et du Sahara.

Il a également affirmé que le Maroc est prêt à accueillir les jeunes des pays de la région sahélo-saharienne au cours de l’année 2024 qui sera marquée par la célébration de l’année de la jeunesse.

Le ministre a souligné dans son allocution que le Royaume du Maroc poursuivra son implication dans la construction de la région sahélo-saharienne, et ce en continuant à entretenir avec tous les Etats membres des relations fortes, basées sur la coopération, la solidarité et des partenariats constructifs.

En marge de cette rencontre, Bensaid a eu plusieurs entretiens avec ses homologues, ministres de la Jeunesse des pays sahélo-sahariens. Ces entrevues ont été l’occasion de souligner la solidité des relations existant entre le Royaume du Maroc et ces pays.