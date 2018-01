Infomédiaire Maroc – Le ministre de l’Énergie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah, a annoncé ce mardi qu’il a été décidé de maintenir la Centrale thermique de Jerada (3 unités), qui emploie une centaine de personnes et d’ajouter une 4ème (3 milliards de dirhams d’investissements), qui assurera 400 postes d’emploi au profit de la population locale, en plus de la programmation d’une 5ème centrale à Jerada et l’élargissement de la centrale de Beni Mathar, pour l’amélioration de sa productivité et la multiplication des postes d’emploi.

‘‘Malgré la fermeture de la mine, l’Etat a décidé de maintenir les investissements énergétiques, comme moyen de préserver la place de la province sur la carte de la production’’, a fait remarquer le ministre.

Rédaction Infomédiaire