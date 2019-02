Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), dirigé depuis quelques semaines par Ahmed Reda Chami, et son homologue centrafricain ont signé récemment à Bangui une convention de partenariat portant notamment sur l’échange d’expertises et des bonnes pratiques.

En vertu de cet accord, signé en marge de l’ouverture de la session ordinaire des travaux du CES, les deux Conseils s’engagent à capitaliser sur l’excellence des relations qui lient le Royaume et la République Centrafricaine et à mutualiser leurs efforts en vue de conduire des réflexions conjointes autour de thématiques d’intérêt commun dans les domaines économique, social et environnemental.

Conscients de l’utilité et de la nécessité de l’échange d’expériences et du partage de bonnes pratiques, les deux institutions ont également convenu d’organiser, alternativement au Maroc et en Centrafrique, des visites d’études, des séminaires de réflexion et de formation des cadres afin de promouvoir l’échange d’expertise et de contribuer à permettre aux deux Conseils de remplir pleinement leur rôle en tant qu’instances consultatives.

IM