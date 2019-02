Une convention de partenariat a été signée, ce jeudi à Rabat, entre la Fondation nationale des musées (FNM) et l’Office national des aéroports (ONDA) en vue de diffuser et promouvoir la culture artistique marocaine auprès de millions de passagers transitant par les aéroports du Royaume.

Signée par le président de la FNM, Mehdi Qotbi, et le directeur général de l’ONDA, Zouhair Mohamed El Aoufir, la convention a pour objectif d’offrir aux usagers des aéroports et aux visiteurs une expérience culturelle exceptionnelle et de leur donner un aperçu attrayant sur la richesse et l’originalité artistique et culturelle du Maroc.

Aux termes de cette convention, les aéroports, en tant que grand carrefour d’audience, deviendront une vitrine du patrimoine culturel et artistique dans toute sa diversité, de formes et de formules d’expression notamment en peintures, en dessins et en sculptures.

Qotbi a souligné, dans une déclaration, l’importance de cette convention « qui permettra aux visiteurs de se tenir informé régulièrement des nouveautés sur le plan culturel et de l’évolution que le Maroc connaît grâce à la politique du Roi Mohammed VI ».

« Il y aura réellement un véritable clin d’œil et une vivacité de la culture, de la mémoire et du patrimoine marocain, d’où l’importance aujourd’hui pour les étrangers et les Marocains de découvrir la dynamique culturelle impulsée par la richesse et la diversité du patrimoine marocain », a-t-il estimé.

Mettant en avant le rôle que joue la Fondation dans la promotion et le rayonnement de la culture marocaine, compte tenu de sa notoriété à l’échelle nationale et internationale, El Qotbi a fait savoir qu’une exposition autour des peintres impressionnistes sera organisée en avril au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat (MMVI), en plus d’un hommage à l’artiste Hassan El Glaoui, entre autres.

De son côté, El Aoufir s’est dit heureux de pouvoir concrétiser cet accord, en exprimant le souhait de faire des aéroports non seulement des espaces confortables et culturellement enrichissants, mais qui donnent aussi un avant-goût des expositions en cours dans les musées nationaux tout en aiguisant la curiosité des passagers.

« Nous avons eu plus de 22,5 millions de passagers en 2018 que nous avons vu passer par nos aéroports. Nous essayons donc de mettre à leur disposition des espaces de confort avec une grande qualité de service, tout en leur permettant de s’enquérir des nouveautés artistiques et culturelles », a-t-il souligné.

El Aoufir a également relevé que cette action se fixe pour buts de lier l’ONDA à une fondation qui œuvre en faveur de l’enrichissement de la culture marocaine en vue de faire connaître le patrimoine culturel du pays et les artistes de divers horizons ainsi que d’embellir les aéroports, tout en incitant les voyageurs à venir visiter les musées de la fondation.

Ce partenariat se déclinera par des expositions, dans les aéroports marocains, de fac-similés artistiques ou bien des expositions patrimoniales programmées ou non par l’un des musées de la Fondation.

Les aéroports joueront, également, un rôle de vecteur d’information et de communication sur les différentes expositions et activités artistiques de la Fondation.

Ainsi, les passagers, touristes ou simples passagers seront informés de ce qu’ils pourront découvrir lors d’une visite au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain ou dans d’autres musées de la Fondation des différentes villes du Royaume.

D’autre part, la FNM accompagnera l’ONDA dans la mise en scène scénographique des expositions programmées dans les aéroports nationaux.

