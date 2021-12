CFG Bank a clôturé avec succès sa première émission de dette subordonnée de 200 millions de dirhams (MDH), une opération de renforcement des fonds propres réglementaires de la banque qui lui permettra de poursuivre sa croissance à un rythme soutenu. La banque a bouclé ainsi avec succès un placement relatif à l’émission d’obligations subordonnées de CFG Bank d’un montant global de 120 MDH, indique la banque dans un communiqué.

A ce titre, 9 organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ont participé à cette émission avec une préférence pour les tranches B et D exclusivement, dont les spreads sont ressortis respectivement à 90 et 85 points de base (pbs).

Dans le détail de la tranche B (fixe-non cotée), le taux de 10 ans déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons de trésors (BDT) telle que publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) en date du 02/12/2021 ressort à 2,32%. Le taux d’intérêt facial de la présente tranche, déterminé sur la base de ce taux et augmenté d’une prime de risque de 90 pbs ressort à 3,22%.

S’agissant de la tranche D (révisable annuellement -non cotée), le taux plein 52 semaine monétaire déterminé sur la base de la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT telle que publiée par BAM en date du 02/12/2021 ressort à 1,57%.

Le taux d’intérêt facial de la présente tranche, déterminé sur la base de ce taux et augmenté d’une prime de risque de 85 pbs ressort à 2,42%, précise la même source.

CFG Bank a également clôturé avec succès un placement relatif à l’émission d’obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d’absorption de perte et d’annulation de paiement des coupons de CFG Bank d’un montant global de 80 MDH.

A ce titre, 4 investisseurs institutionnels ont participé à cette émission avec une préférence pour les tranches A,B et D exclusivement, dont les spreads sont ressortis respectivement à 270 (tranches A et B) et 260 points de base (pbs) (tranche D)

Dans le détail des tranches A (révisable chaque 5 ans-cotée ) et B (révisable chaque 5 ans- non cotée), pour les premières 5 années, le taux 5 ans déterminé en référence à la courbe des taux de référence du marché secondaire des Bons de trésors (BDT) telle que publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) en date du 02/12/2021 ressort à 1,99%.

Le taux d’intérêt facial des présentes tranches, déterminé sur la base de ce taux et augmenté d’une prime de risque de 270 points de base ressort à 4,69%.

S’agissant de la tranche D (révisable annuellement -non cotée), pour la première année, le taux plein 52 semaines monétaire déterminé sur la base de la courbe des taux de référence du marché secondaire des BDT telle que publiée par BAM en date du 02/12/2021 ressort à 1,57%.

Le taux d’intérêt facial de la présente tranche, déterminé sur la base de taux et augmenté d’une prime de risque de 260 pbs ressort à 4,17%, précise la même source.