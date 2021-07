En date du 15 juillet 2021, le groupe CFG Bank a finalisé l’acquisition d’une participation supplémentaire de 31,5% dans REIM Partners, portant ainsi la participation totale du groupe dans la société à 60%.

Présentation des parties prenantes à cette opération

REIM Partners est une société de gestion d’OPCI et de conseil en gestion d’actifs immobiliers locatifs, agréée par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). REIM conseille notamment Aradei Capital, véhicule immobilier issu de l’externalisation des actifs du groupe Label Vie, coté à la Bourse de Casablanca depuis décembre 2020 et dont la capitalisation boursière s’élève à environ 4,2 milliards de dirhams.

CFG Bank, est l’un des tous premiers acteurs dans la gestion d’actifs immobiliers locatifs au Maroc.

Le groupe est en effet, à travers sa filiale CFG Capital, le gestionnaire et le promoteur d’Immorente Invest, société dédiée à l’immobilier professionnel locatif, cotée à la bourse de Casablanca depuis mai 2018, dont la capitalisation s’élève à environ900 millions de dirhams.

Suite à cette opération, le groupe CFG Bank conseille désormais, au travers de ses filiales CFG Capital et REIM Partners, deux foncières cotées, Immorente Invest et Aradei, pour la gestion de leurs actifs immobiliers loués. Les deux foncières totalisent une capitalisation d’environ5,1 milliards de dirhams.

Stratégie de développement

Cette opération permettra à CFG Bank et REIM Partners d’unir leurs forces, leurs expériences et leurs expertises pour développer les activités d’asset management et de private equity dédiées à l’immobilier locatif au Maroc et dans certains territoires africains et bâtir un acteur de référence dans ces métiers.