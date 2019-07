La Fédération du commerce et services (FCS) de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), a lancé un cycle de formations certifiantes en faveur des entreprises membres des CGEM-Régions, indique, lundi, la Confédération patronale.

Ce cycle de formations certifiantes est initié par la FCS dans le cadre de son partenariat avec la Chambre française de commerce et d’industrie au Maroc (CFCIM) et en coordination avec les CGEM-Régions, relève le Patronat marocain dans un communiqué.

Le premier cycle de formation, organisé début juillet à Fès, a porté sur « les techniques de vente, biens et services ».

Le président de la CGEM-Fès Taza, Mohammed Berrada, cité par le communiqué, a qualifié d' »expérience réussie » ce cycle de formation, ajoutant qu’il « témoigne d’une véritable synergie entre les différentes instances de la CGEM- Fédérations, Commissions et CGEM-Régions ».

« Avec notre partenaire la CFCIM, nous avons développé des programmes de formation sur mesure adaptés aux besoins des entreprises en vue de les accompagner de manière concrète dans leur développement dans leurs régions et au-delà », a déclaré, pour sa part, la présidente de la FCS, Bouchra Outaghani.

Ces formations certifiantes sont dispensées par des enseignants-chercheurs et des experts dans leurs domaines d’activité. Elles sont payantes et éligibles au remboursement par l’OFPPT dans le cadre des contrats spéciaux de formations.

Selon la même source, les prochains cycles de formations porteront sur des thématiques telles que le management de la qualité, la transformation digitale et le commerce international.

Pour rappel, la collaboration entre la FCS et la CFCIM est le fruit d’un partenariat conclu en mars 2019, qui s’articule autour de plusieurs axes notamment le renforcement du capital humain, la mise en place de services et de labels conjoints et l’organisation de missions d’affaires.