La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) a appelé les acteurs économiques marocains et sud-africains à joindre leurs efforts pour le développement de l’Afrique. L’appel a été lancé par Laaziz El Kadiri, Président de la commission diplomatie économique au sein de la CGEM, lors de la conférence « Invest in Morocco », qui s’est tenue à Johannesburg.

El Kadiri a présenté les opportunités offertes par le Royaume aux investisseurs africains avec un marché de plus de 1 milliard de consommateurs grâce aux 55 accords de libre-échange conclus par le Royaume. Il a appelé les acteurs économiques d’Afrique du Sud et du Maroc, respectivement premier et deuxième pays investisseurs en Afrique, à joindre leurs efforts en matière de co-investissement et à créer de nouvelles synergies en faveur du développement du continent et de ses populations.