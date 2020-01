Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Chakib Alj, à l’occasion de son élection président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Dans ce message, le Souverain exprime à Chakib Alj ses félicitations pour la confiance dont il a joui pour diriger cette instance économique de grande importance.

Le Souverain saisit cette occasion pour exprimer à Alj, et à travers lui et à l’ensemble des membres et des composantes de la CGEM, ses sincères salutations et ses meilleurs vœux de succès dans leurs efforts visant à promouvoir la performance des entreprises marocaines dans différents secteurs, afin de consacrer leur rôle vital de levier du développement économique et social, et d’acteur national engagé au service des relations commerciales et des partenariats stratégiques liant le Maroc aux pays frères et amis