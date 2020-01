Le trafic Aérien au niveau des aéroports du Maroc a enregistré une hausse de 11,18% en 2019 pour atteindre un record de 25.059.840 passagers, a indiqué l’Office National des Aéroports (ONDA).



Cette croissance a été également enregistrée au niveau du trafic international qui a dépassé les 22 millions de passagers avec une augmentation de 9,80%, selon les données publiées par l’ONDA.



Avec 17.464.911 passagers accueillis en 2019, le trafic aérien avec l’Europe, qui représente plus de 79 % du trafic aérien international, a enregistré une croissance soutenue de 10,82%, ajoute l’Office.



Cette croissance concerne également les segments de l’Amérique du Nord, les pays du Maghreb, le Moyen et Extrême Orient et l’Afrique avec des taux d’évolution respectivement de +16,89%, +6,78%, +4,42% et +4,29%.



Sur la même période, l’aéroport Mohammed V, qui accapare plus de 41% du trafic aérien global, a accueilli 10.306.293 passagers avec une progression de 5,88% environ, précise l’ONDA, notant que la croissance a été particulièrement forte pour les aéroports de Dakhla (+26,73%), Marrakech (+21,13%) et Tanger (+20,07%).



En outre, les mouvements d’avions enregistrés dans les Aéroports marocains se sont accrus de 10,84% en s’établissant à 210.419 mouvements. Le trafic des avions commerciaux ayant survolé l’espace aérien marocain a connu une légère baisse de 0,6% et s’est affiché à 236.454 mouvements d’avions.



Le fret aérien a quant à lui, connu durant l’année 2019, une croissance soutenue en comparaison avec l’année 2018 (+8,89%) pour atteindre 96.074,91 tonnes contre 88.230,70 tonnes en 2018