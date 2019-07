Les efforts conjugués de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et de la Société financière internationale (SFI) permettront d’augmenter l’égalité des chances pour les femmes sur le marché du travail, a indiqué, le président de la commission « Genre & Egalité des chances » de la CGEM, Aziz Qadiri. S’exprimant lors d’une conférence organisée conjointement par la CGEM et la SFI, membre du Groupe de la Banque mondiale, Qadiri a souligné que, dans le cadre du partenariat avec la SFI, cette dernière mettra à disposition de la CGEM des outils pour stimuler l’employabilité des femmes, ainsi que la promotion des femmes à des postes de management au sein des entreprises marocaines. Cette conférence a été aussi marquée par la présentation des résultats de l’étude « Etat des lieux de la perception de l’égalité Homme/Femme dans l’entreprise » réalisée par la commission « Genre & Egalité des Chances ». Cette étude, qui a couvert tout le territoire national et ciblé un échantillon composé de simples citoyens actifs et un ensemble d’entreprises, avait pour objectif de confronter la perception de l’égalité H/F en milieu de travail et la réalité sur le terrain à travers les pratiques des entreprises souvent impactées par la culture de la société marocaine. Et à l’issue de cette rencontre, Qadiri a présenté les axes stratégiques sur lesquels la commission va se concentrer et qui seront développées en actions prioritaires, notamment le lobbying vis-à-vis des pouvoirs publics, l’accompagnement du secteur privé pour faire progresser la situation de la femme dans les entreprises et la mise en place de mesures dédiées aux femmes elles-mêmes.