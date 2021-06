Chakib Benabdellah vient d’être élu nouveau président du Conseil national de l’Ordre des architectes (CNOA), a annoncé mercredi le Conseil dans un communiqué. Outre le président, ont également été élus les membres du bureau exécutif du CNOA, en l’occurrence Aziz Mennane (vice-président, secteur privé), Wafae Belarbi (vice-président, secteur public), Hassan Maknou (secrétaire général), Karim Abdellatif (secrétaire général adjoint), Samir Drissi (trésorier général) et El-Hassania Zemrag (trésorier général adjoint), en plus de huit assesseurs.

Créé en 1955, l’Ordre des architectes du Maroc est l’autorité compétente représentant l’ensemble des architectes, notamment auprès des pouvoirs publics, des partenaires professionnels et du grand public. Il compte aujourd’hui plus de 2.700 architectes exerçant dans le secteur privé et plus de 870 dans le secteur public, précise le communiqué. Le CNOA contrôle l’accès à la profession d’architecte et en réglemente l’exercice. Il veille à la compétence professionnelle de ses membres (seuls autorisés à exercer la profession d’architecte) et assure le respect par ceux-ci des règles éthiques et déontologiques.