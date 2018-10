Infomédiaire Maroc – La Chambre des conseillers a tenu, mercredi, une séance plénière consacrée à l’élection des membres du bureau et des présidents des commissions permanentes.

Ainsi, Abdessamad Kayouh, du groupe istiqlalien de l’Unité et de l’Égalitarisme, Abdelilah El Hallouti, du groupe Justice et Développement, Hamid Kouskouss, du groupe Haraki, Abdelkader Salama, du groupe du Rassemblement national des indépendants et Abdelhamid Souiri, du groupe de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) ont été élus, respectivement, premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième vice-présidents de la Chambre des conseillers.

De même, Abdelwahab Belfkih, du groupe socialiste, Larbi Mharchi, du groupe Authenticité et Modernité, et Azzedine Zekri, du groupe de l’Union marocaine du travail (UMT) ont été élus au poste de trésorier, alors que Mohamed Addal, du groupe constitutionnel démocratique et social, Ahmed Touizi, du groupe Authenticité et Modernité et Ahmed Lakhrif, du groupe istiqlalien pour l’Unité et l’Égalitarisme ont été élus en tant que secrétaires.

Concernant les postes de président de commissions permanente, il a été procédé à l’élection d’Abdeslam Belekchour, du groupe Authenticité et Modernité (commission de justice, de législation et des droits de l’Homme), Abou Bakr Abid, du groupe socialiste, (commission de l’agriculture et des secteurs productifs), Abdelali Hamiddine du groupe Justice et Développement (commission de l’enseignement et des affaires culturelles et sociales), Rahal Mekkaoui, du groupe istiqlalien de l’Unité et de l’Égalitarisme (commission des finances, de la planification et du développement économique), Mohamed Rozma, du groupe du Rassemblement national des indépendants (commission des affaires étrangères, des frontières, de la défense nationale et des zones marocaines occupées) et d’Ahmed Chedd, du groupe haraki (commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures).

Par ailleurs, le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, a annoncé les noms des présidents des groupes et groupements. Il s’agit d’Abdelaziz Benazzouz (groupe Authenticité et Modernité), Abdeslam Lebbar (groupe istiqlalien de l’Unité et de l’Égalitarisme), Nabil Chikhi (groupe Justice et Développement), Mbarek Sbai (groupe haraki), Mohamed Bakouri (groupe RNI), Mohamed Alami (groupe socialiste), Abdelilah Hifdi (groupe CGEM), Amal El Amri (groupe de l’Union marocaine du travail), Driss Radi (groupe constitutionnel démocratique et social) et M’Barek Essadi (coordinateur du groupement de la Confédération démocratique du travail).

Rédaction Infomédiaire