L’élection des nouveaux membres de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne (UE) s’est tenue récemment à Rabat lors d’une réunion présidée par Habib El Malki, président de la Chambre des représentants.



C’est ainsi que Chaoui Belassal, du groupe du Rassemblement constitutionnel à la Chambre des représentants a accédé à la présidence de la commission parlementaire alors que Fouad El Kadiri, du groupe du Parti de l’Istiqlal (Chambre des conseillers) été désigné vice-président.



Les membres de la commission sont les députés Driss Skalli Adaoui et Azouha El Arak, du groupe Justice et développement, le députés Mohamed Ghayat et Ghita Bedroun, du groupe Authenticité et modernité, ainsi que le député Lahcen Haddad, du groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme.



Y Siègeront aussi le député Lahcen Skouri, du groupe Haraki, et les conseillers Mohamed Mouknif (groupe du PAM) et Abdessamad Al Marimi (groupe du PJD)