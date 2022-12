Une délégation du groupe d’amitié Maroc-France à la Chambre des Conseillers effectue une visite à Paris et en Normandie du 14 au 16 décembre, dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre les deux institutions parlementaires.

Cette visite intervient en concrétisation du programme de travail établi de concert entre la Chambre des conseillers et le Sénat français, indique-t-on auprès de la délégation parlementaire marocaine.

Ce déplacement de trois jours vise aussi à mettre en avant l’importance de la diplomatie parlementaire pour rapprocher les points de vue, souligne-t-on de même source.

La délégation marocaine comprend Mohamed Zidouh, président (Groupe parlementaire Istiqlalien de l’Unité et l’égalitarisme), Hind Ghazalli, vice-présidente (Groupe parlementaire Rassemblement National des Indépendants) Khammar Mrabit, vice-président (groupe parlementaire Authenticité et Modernité, Youssef Alaoui, Rapporteur (Groupe parlementaire CGEM), Nabil Elyazidi (Groupe parlementaire Haraka), Aziz Mokannef (Groupe parlementaire Socialiste) et Nahid Bennani, Conseiller général, Secrétaire exécutif du groupe d’amitié.

Le programme de cette visite comprend notamment des entretiens avec des responsables du patronat français (MEDEF), du Sénat, du groupe d’amitié France-Maroc au Sénat, du gouvernement, de la mairie de Paris et de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

Les membres de la délégation marocaine visiteront en outre le Centre de recherche et de développement Paris-Saclay d’EDF et les chantiers navals de Cherbourg.