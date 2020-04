Nadia Fettah El Alaoui, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale a présidé une réunion par vidéo conférence, le jeudi 30 Avril 2020 avec les présidents des chambres de l’artisanat représentant les 12 Régions du Maroc ainsi que le vice-président de la Fédération des Chambres d’Artisanat.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des circonstances exceptionnelles inhérentes à l‘état d’urgence sanitaire instauré par notre pays pour faire face à la pandémie du Covid19. Elle s’inscrit également dans la démarche participative prônée par le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de l’Economie Sociale avec les différents acteurs et les professionnels pour l’élaboration d’un plan commun d’accompagnement du secteur en ces moments difficiles. Cette rencontre a également été l’occasion pour débattre de nombreuses questions et sujets en lien avec la situation actuelle du secteur dans un contexte spécial jamais connu auparavant aussi bien par notre pays que le monde entier.

Lors de cette réunion, la Ministre a tenu à remercier les présidents des chambres de l’artisanat pour leur compréhension de cette situation particulière que traverse notre pays tout en les félicitant pour leur adhésion positive aux différentes initiatives visant le développement du secteur et l’amélioration de sa productivité et des conditions de travail des artisans qui ont été impactés par les répercussions de la pandémie.

Compte tenu du contexte difficile du secteur de l’artisanat, de nombreuses propositions et mesures ont été proposées par les présidents des chambres de l’artisanat afin qu’elles soient exposées devant le Comité de Veille Economique. La Ministre a aussi souligné la nécessité d’une réflexion collective sur un plan d’action relatif à la phase post Covid19 de l’artisanat.

Cette réunion a été caractérisée par une discussion autour des conditions sociales des artisans et tout particulièrement les aspects liés à la couverture sociale. A ce sujet, il a été fait mention du projet de loi 50-17 relatif à l’exercice des activités de l’artisanat qui comprend d’importantes dispositions et de multiples acquis pour les artisans.

A ce sujet, la Ministre a informé les présidents des chambres de l’artisanat du processus juridique parcouru par ce projet de loi et qui se trouve dans ses étapes finales au niveau de la Chambre des Représentants. Elle a exprimé son souhait de voir ce projet adopté pendant la présente session parlementaire et ce en concertation et en coordination avec les représentants du secteur en vue d’améliorer ce texte de loi et de l’enrichir par tout ce qui peut contribuer à l’intérêt général de notre pays.

D’autre part, la Ministre a exprimé l’ouverture du Ministère sur toutes les propositions et contributions qui sont de nature à développer le secteur tout en laissant la porte ouverte au débat et à la concertation en vue d’élaborer une vision commune selon une démarche participative et collective pour l’après-crise.

Etant donné la sensibilité de la présente conjoncture que connait notre pays, l’accent a été mis sur la mobilisation positive de tous autour des différentes initiatives nationales conduites par le Roi Mohammed IV, et leur engagement indéfectible derrière Le Souverain pour dépasser les répercussions de cette crise.