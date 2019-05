Poursuivant sa stratégie d’innovation continue et de digitalisation de ses services, CIH BANK offre désormais à ses clients particuliers la possibilité de changer 100% en ligne, via CIH ONLINE et CIH MOBILE, l’agence gestionnaire de leurs comptes et produits.



Il s’agit d’un nouveau service innovant sur CIH Online/CIH Mobile mis à la disposition de la clientèle des particuliers permettant d’initier la demande de changement de l’agence gestionnaire (Transfert de toute la relation) à distance sans être obligé de se présenter en agence ni de changer de RIB et moyens de paiement.



Le client gardera les mêmes coordonnées bancaires : même numéro de compte, même domiciliation de salaire et les mêmes prélèvements. Le tout, en optimisant les délais de traitement de la demande.



Ce smart service dédié aux clients particuliers (personnes physiques) détenteurs d’un compte CIH Online est une première sur la place bancaire.