Une conférence de lancement du projet de mobilisation de la société civile pour renforcer le dialogue sur la résilience aux changements climatiques au Maroc, sera organisée mardi prochain à Rabat.

Initiée par l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre (AESVT-MAROC), en partenariat avec WWF France et WWF Nord Afrique, la conférence vise à exposer les principaux enjeux en matière d’adaptation aux changements climatiques dans la région, expliquer comment le projet entend intervenir pour y répondre et présenter la cartographie des ONG choisies pour accompagner la mise en œuvre du projet au Maroc ainsi qu’en Tunisie.

Elle tend aussi à permettre à l’ensemble des parties-prenantes d’exprimer leurs attentes vis-à-vis de ce projet et à renforcer les capacités des ONG pour mener un dialogue constructif avec les pouvoirs publics sur la résilience aux changements climatiques dans les deux pays, outre la mise en place de politiques publiques et de mesures d’adaptation, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

La stratégie de renforcement des capacités sera basée sur les actions d’appropriation des enjeux du dérèglement climatique au Maroc et en Tunisie, de formation sur le traitement actuel de ces enjeux au niveau international, et de renforcement du rôle d’acteur impliqué dans la gouvernance climatique autour de projets d’adaptation pilotes phares sur le terrain dans les deux pays.

L’adaptation aux changements climatiques constitue la pierre angulaire de tout programme ou politique de développement durable dans la région. Cela se traduit clairement dans l’ambition des contributions déterminées au niveau national pour le Maroc, qui en matière d’adaptation aux changements climatiques, s’articulent autour de la prévention et la gestion des risques dans les zones menacées, de la protection des écosystèmes, des systèmes productifs sensibles et de la promotion des bonnes pratiques de gestion des ressources en eau et des pratiques agricoles.

IM